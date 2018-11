Gasen: 17 Maßnahmen für ein Ende der Katastrophen

Großes Aufatmen in Gasen, wo allein heuer fünf Millionen Euro an Katastrophen-Schäden angefallen sind: Wie berichtet, wird das Großprojekt zum Hochwasserschutz, das mit 13,8 Millionen so viel kostet wie sieben Jahresbudgets der Gemeinde, fast zur Gänze von Bund (12,4 Millionen) und Land (1,4 Millionen) finanziert. Wenn beim Genehmigungsverfahren am kommenden Mittwoch alles gut geht, sollen die Baumaßnahmen noch im März 2019 starten.