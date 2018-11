Drama um junge Mölltalerin gibt Rätsel auf

Am Freitag wurde die mittlerweile 24-Jährige zu Grabe getragen, nachdem sie Tage zuvor bewusstlos in einer Wohnung aufgefunden worden war. Wieso die junge Frau so plötzlich sterben musste, ist noch ungeklärt. Ärzte halten es für unwahrscheinlich, dass ihr Tod eine Spätfolge ihres Unfalls gewesen sein könnte.