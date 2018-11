Die treuen Seelen und die neuen Jobs

Landesweit hält Hallein mit rund 4,7 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote (die Landeshauptstadt liegt bei 5,3 Prozent). Trotz der schwierigen Geschichte: „Nach dem Verlust tausender Jobs in der Industrie ist die positive Entwicklung umso wichtiger“, so Stadtchef Gerhard Anzengruber, der im Dezember an Nachfolger Maximilian Klappacher übergeben wird. Tenor: „Wenn man die Fühler nach neuen Betrieben ausstreckt, darf man nicht auf die vorhandenen vergessen.“ Auch der drohende Streik der Metaller ging für alle Seiten gut aus.