Alle hundert Meter wartet ein Bettler auf Almosen

Es ist ein trüber Samstagvormittag in Salzburg, die Temperaturen liegen bei rund fünf Grad, es regnet leicht. Die Einheimischen und Touristen sind eingepackt, tragen dicke Jacken, feste Schuhe. Wer so durch unsere Stadt schlendert, kommt auch an ihnen vorbei: Den Bettlern, die auch mehrere Schichten Kleidung übereinander tragen, ihre Beine in Decken gehüllt. So warten sie auf Spenden. Die einen sprechen die Vorbeigehenden direkt an, bitten um einen Euro für Essen, für die Familie. Die anderen sind in sich gekehrt, halten die Hände gefaltet. Oft stehen neben den Bechern für das Geld kleine Schilder mit Notizen, warum sie das Bare brauchen, ab und zu auch ein Bild einer Familie.