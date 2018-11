Innovative Idee für Unterricht

Am Gang vor dem Klassenzimmer hängen die Grundübungen, entwickelt von Florian Karasek, der mit seiner Firma „frischluft outdoor fitness world“ die Lehrer schult und alle drei Wochen mit Trainerin Steffi Franz Sabine Vogt unterstützt. So fangen die Schüler mit grundnatürlichen Bewegungen, wie zum Beispiel Einbeinstand an. Dieser wird im Unterricht nachgemalt, im Turnen spielerisch integriert und Outdoor vertieft und trainiert. Nach und nach wird die Schwierigkeit erhöht und man steht dabei auf den Zehenspitzen, dann schließt man die Augen und durch weitere Elemente, wie dem Ausfallschritt, ergänzt. Damit werden die koordinativen Fähigkeiten verbessert, die Konzentration erhöht, was wiederum positive Auswirkungen aufs Lernen hat.