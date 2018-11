„Krone“-Serie beleuchtet Ereignisse vor 1920

Südslawische Gendarmen besetzten auch Orte im Gailtal, wurden aber am 24. November von Einheimischen in St. Stefan und Maria Gail verjagt. An diesem Widerstand nahmen deutsch- und slowenischsprachige Bewohner teil. „Hier wurde erstmals die gemeinsame Abwehrbereitschaft der Menschen im gemischtsprachigen Landesteil augenscheinlich und auch wirksam“, erklärt Landesarchiv-Direktor Wilhelm Wadl.