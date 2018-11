„Stolperstein“ erinnert in Leoben an Nazi-Opfer

In Graz gibt es bereits 170 von ihnen, nächste Woche wird nun in Leoben der erste „Stolperstein“ verlegt. Sie erinnern an Opfer der Nationalsozialisten, die von 1938 bis 1945 in Österreich herrschten. In der Montanstadt folgen im nächsten Jahr vier weitere Steine, Gedenktafeln in anderen steirischen Regionen sind auch geplant