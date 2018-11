Polizisten retten angefahrenem Hund das Leben

„Theodor/1, fahren Sie in die Schüttelstraße 57, dort wurde ein Hund bei einem Verkehrsunfall verletzt“, lautete der Funkspruch. Die drei Polizisten der Inspektion Ausstellungsstraße waren am Donnerstagnachmittag gerade auf Streife. Am Unfallort kümmerten sich bereits zwei Autofahrer um den offensichtlich stark verwundeten Hund, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Samstag. Der Unglückslenker dürfte Fahrerflucht begangen haben.