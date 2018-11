500 Brunnen in Oberösterreich nicht tief genug

In den letzten drei Jahrzehnten regnete es in Linz im Schnitt jedes Jahr 795 Liter pro Quadratmeter, heuer erst 422 Liter. Viele Flüsse und Seen trocknen zusehends aus. Der Grundwasserspiegel sinkt. Allein in den letzten zehn Wochen mussten bei rund 500 Brunnen in Oberösterreich Nachbohrungen durchgeführt werden.