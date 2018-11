Verhärtete Fronten zwischen ÖBB und Gewerkschaft

Die Gewerkschaft fährt weiter auf Konfrontationskurs und erhebt gegen die Führungsetage der ÖBB nun schwere Vorwürfe: Demnach sollen Abteilungsleiter alle Mitarbeiter, die am Montag in Streik treten, namentlich erfassen und melden. „Das ist ein unverschämter Versuch, die Öffentlichkeit gegen die Gewerkschaft aufzuhetzen und gleichzeitig die Belegschaft einzuschüchtern“, so vida-Chef Roman Hebenstreit.