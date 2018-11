„Entschärftes“ Waffengesetz birgt weiter Zündstoff

"Das Schlimmste ist vom Tisch. Vereine, die mehr als 35 Mitglieder haben oder im Landessportverband sind, müssen nicht zusperren. Die Novelle ist aber überhaupt nicht notwendig und steckt voller Ungereimtheiten“, schießt Schützenverbands-Präsident Manfred Einramhof, der auch FPÖ-Politiker in St. Florian ist, scharf in Richtung Bundes-ÖVP und deren Sicherheitssprecher Werner Amon. „Er mag keine Waffen“, so Einramhof.