Wie gefährlich ist der Perchtenbrauch wirklich?

Sie kommen in der Dunkelheit, sie treten stets in Gruppen auf und sind furchteinflößende Gesellen, die eigentlich dem Winter und seinen bösen Geistern an den Kragen gehen sollen. Doch immer wieder kommt es in Verbindung mit den Perchten in Österreich zu Unfällen und sogar Verletzten, weil Perchtenläufer oder auch Besucher Maß und Ziel dieser Tradition aus den Augen verlieren – wie zuletzt bei einem Lauf Anfang November in Rennweg in Kärnten, wo zwei Personen durch Feuerwerkskörper zu Schaden kamen: Von Vandalenakten wie verschobenen Betonpollern, ausgerissenen Straßenpflöcken und geöffneten Kanaldeckeln gar nicht erst zu reden.