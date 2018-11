Parkpickerl ärgert Pendler

Mit Spannung verfolgt werden die Verhandlungen jenseits der Stadtgrenze: So hat Schwechat mit der jüngsten Kurzparkzone in Simmering arg zu kämpfen. „Wie früh man auch kommt, es gibt keine freien Stellflächen mehr“, ärgert sich ein Betroffener. Ein von Stadt, Land und ÖBB versprochenes Parkdeck soll Entlastung bringen. Ob das reicht, ist ungewiss. Denn die Situation in Wien wird nicht unbedingt besser: Noch vor dem Sommer 2019 soll auch in Döbling das Parkpickerl eingeführt werden