Wird der Krenn-Prozess jetzt neu aufgerollt?

Zu 16, 15 und sieben Jahren Gefängnis sind Richard H. (25), Anna M. (21) und Robert S. (30) am 20. Juni verurteilt worden. Nicht rechtskräftig, da die Verteidiger Franz Essl, Kurt Jelinek und Jörg Dostal Nichtigkeitsbeschwerde einreichten. Nun, nach Sicht dieser, wäre für die „Wahrer des Rechts“ das aufsehenerregende Verfahren zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zu verweisen. Aber: Nicht hinsichtlich der Verurteilung wegen Mordes, diese bleibt „unberührt“, sondern wegen der Verurteilung zum Einbruchsdiebstahl. Von Amts wegen erkannten die „obersten Staatsanwälte“ einen Verfahrensfehler. Im Detail geht es um den Eingangsschlüssel zu Krenns Villa. Es gäbe offenbar keinen Sachverhaltsbezug, wie dieser in die Hände der mutmaßlichen Mörder gelangte.