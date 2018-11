Bankomat-Dieb entkam Polizisten durch Sprint

Es war der 13. Bankomat-Diebstahl im heurigen Jahr. Und so knapp an den Tätern dran war die Polizei bisher noch nie. Sie konnte in Mondsee ein Täterfahrzeug stellen, das in Lenzing für den Coup verwendet worden war. Der Fahrer raste ein Stück davon und sprintete dann in ein Wohngebiet und entkam.