„The Voice“-Talent bricht Show nach Explosion ab

Der Grund dafür war ein Arbeitsunfall während der Dreharbeiten im August. Sein Kollege einer Tür- und Fensterrahmen-Firma in St. Johann spielte sich mit dem Kompressor und kam auf die hirnrissige Idee, Luft in eine Glasflasche zu pumpen. Kurz darauf hörte Agpas einen lauten Knall. Dann nichts mehr. Minuten später dumpfe Stimmen. „Seither habe ich auf einem Ohr ein Hörvermögen von 50 Prozent“, berichtet der Sänger, dass sich auch noch ein Tinnitus hinzu gesellte. Daraufhin riet ihm sein Arzt von der weiteren Teilnahme an „The Voice of Germany“ ab. „Mein Herz blutet. Die Show war sehr wichtig für meine Karriere.“