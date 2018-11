Finanzpolizei „starb“ um 485 Verfahren

Wirtschaftskammer ist zweiter Geschädigter

Zweiter externer Hauptgeschädigter ist die Wirtschaftskammer, an die Strafen von 31.500 € wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung abgeliefert hätten werden müssen. Diese sind in insgesamt 316 Fällen nie eingetrieben worden, was zufällig im Zuge der Prüfungen entdeckt wurde.