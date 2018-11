Sieben Jahre Haft für „Medien-Kämpfer“ des IS

40.000 Bilder, Videos und Grafiken schuf er, lud sie über zahlreiche Profile wie seine 30 Twitter-Konten bei Sozialen Netzwerken hoch. Etwa von zerstörten europäischen Städten. Laut Staatsanwältin arbeitete er direkt für das Medien-Institut des IS - drei Jahre lang. Und das „hochprofessionell“ mit Logo und Branding. Ein offizielles Mitglied des IS ist er aber nicht, sagt D.: „Wenn Gott will, werde ich eines.“ Urteil: 7 Jahre Haft, er will Bedenkzeit.