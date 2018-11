Hype um „Black Friday“ erfasst nun auch Tourismus

Am Weg zum Designer-Outlet im burgenländischen Parndorf gab’s gestern am frühen Vormittag bereits den ersten Stau. In der PlusCity in Pasching füllten sich zu dem Zeitpunkt nach und nach die Parkhäuser. „Ich bin froh, alles schnell erledigt zu haben“, raunte ein Mann, der ein Playmobil-Set unterm Arm trug, während er im Einkaufstempel in Pasching Richtung Ausgang unterwegs war. Die meisten kamen ihm da erst entgegen: Sie waren am Weg zur Schnäppchenjagd. Das dringend benötigte Kinder- und Wintergewand einkaufen, ein neues Elektro-Gerät shoppen, die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen - die Rabattschlacht am „Black Friday“ lockte die Shopping-Wütigen gestern aus vielen Gründen in die Geschäfte.