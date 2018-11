Steuer-Gutschrift entpuppt sich als Betrüger-Mail

Endlich einmal eine Mitteilung des Finanzamtes, die einem nicht gleich die Tränen in die Augen treibt! Das dürfte sich wohl auch ein braver Steuerzahler im Bezirk Wiener Neustadt gedacht haben, als er eine E-Mail von FinanzOnline in seinem elektronischen Postfach öffnete: Man wolle ihm eine Steuer-Gutschrift von 1800 Euro überweisen. Als der Mann jedoch weiterlas, flaute die Freude rasch ab: Der Empfänger wurde nämlich aufgefordert, einen Link anzuklicken, um zu einem Formular zu gelangen, in dem er dann seine Bankdaten „aktualisieren“ sollte.