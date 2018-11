Kampf gegen Müll-Tourismus

Die Müllbehälter für eine Wohnhausanlage in der Mauterner Göttweigerstraße standen schon immer hier. Und diese haben Haidinger, dessen Haus vis-à-vis liegt, auch nicht sonderlich gestört. „Doch eines Tages wurde die kleinen durch größere und vor allem wesentlich mehr Container ersetzt“, berichtet der pensionierte Bundesheer-Soldat: „Rasch bin ich draufgekommen, dass hier eine Sammelstelle für die ganze Umgebung geschaffen wurde.“ An anderen bisherigen Plätzen in den umliegenden Straßen seien die Container nämlich verschwunden gewesen.