108-facher Mordversuch: Was im Dunkeln blieb

Daten & Fakten

Der Samstag im Juni 2015 wird in Graz lange Zeit in trauriger Erinnerung bleiben: Alen R. (29) tötete bei einer Wahnsinnsfahrt mit seinem Geländewagen drei Menschen, unter ihnen einen erst vier Jahre alten Buben. 36 Passanten und Schanigarten-Besucher wurden auf der zweieinhalb Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt verletzt. In der Grazbachgasse stieg der Täter aus seinem auf dem Rasenstreifen angehaltenen Wagen und stach auf ein afghanisches Ehepaar ein - beide Opfer wurden schwer verletzt.