Diese Hunde und Katzen suchen ein Zuhause

Die vierjährige Pit Bull Terrier-Hündin Lady ist sehr freundlich und aktiv. Lady wünscht sich ein Zuhause in einer ruhigen Gegend, bei Menschen, die viel mit ihr in der freien Natur unterwegs sind. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse: hundevergabe@tierquartier.at.