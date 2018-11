Die Hälfte geht trotz Krankheit in die Arbeit

Rücksicht der Kollegen steht an erster Stelle

Die Motive dafür sind oftmals die gleichen. Am häufigsten wurde die Rücksicht auf die Kollegen genannt – besonders bei Frauen ist dieses Motiv ausgeprägt. An zweiter Stelle folgt, dass die gesundheitlichen Beschwerden nicht so schwerwiegend seien. Diejenigen, die am häufigsten erkrankt arbeiten, führen die Angst vor übler Nachrede, Nachteilen, einem schlechten Eindruck bei Vorgesetzten oder sich rechtfertigen zu müssen, als Gründe für ihr Verhalten an.