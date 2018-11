Grazer Dealer in Udine wegen Drogen festgenommen

Zwei in Graz wohnhafte Nigerianer sind in Udine wegen Drogenhandels festgenommen worden. Die beiden Männer im Alter von 31 und 44 Jahren waren am Mittwoch auf der Autobahn A23 in Pagnacco in Richtung österreichische Grenze unterwegs, als sie von der italienischen Polizei angehalten wurden, berichtete die Polizei der APA.