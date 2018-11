Behinderten-Betreuer griff im Rausch Kollegin an

Judoka eilte zu Hilfe

Frustriert marschierte der Betrunkene dann in eine Bar. Am Weg beschädigte er eine Straßenlaterne und eine Gartentür. Im Lokal bedrängte er eine andere Kollegin, ihm ihre Bankomatkarte für einen Zigarettenkauf zu geben. Doris P. (33) weigerte sich, bot an, ihn zum nächsten Automaten zu begleiten. Dort täuschte W. aber vor, dass dieser defekt sei und drängte sie, noch zu einem anderen Automaten zu gehen. Beim Durchqueren einer engen, finsteren Gasse fiel er über die Frau her. „Er hat beide Hände um Doris’ Hals gelegt und immer fester zugedrückt“, sagt Florian K., der Freund des Opfers. Die 33-Jährige bekam keine Luft, konnte nicht schreien. Als sie beinahe das Bewusstsein verloren hatte, bog Judoka Tobias M. in die Gasse.