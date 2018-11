St. Ägidi: Hoflader ging in Stall in Flammen auf

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr geriet ein in einem Stallgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens ins Sankt Ägidi abgestellt gewesener Hoflader aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde vom 40-jährigen Hofbesitzer entdeckt, er selbst konnte unter Zuhilfenahme eines in der Nähe befindlichen Hochdruckreinigers den Brand eindämmen und ein Übergreifen verhindern.