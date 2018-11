Die besten Tipps für ein tolles Wochenende in Wien

#6. Unplugged-Sonntag

Im Addicted to Rock (6., Getreidemarkt 11) begeistert Singer/Songwriterin Lila Mondscheiner mi8t einem Unplugged-Konzert. 2017 ist ihre erste CD „Go East“ erschienen und ist als Support Act von Clara Luzia aufgetreten. Dieses Jahr konnte sie bereits weitere Bühnenluft schnuppern, unter anderem am Nova Rock Festival und am Surf Worldcup in Neusiedl am See. Ihre Songs sind melancholisch, zart angehaucht bis ausdrucksstark. Ihre Songs erzählen Geschichten: mal verschwommen, mal klar.

Wo: Addicted to Rock Bar & Burger, 6., Getreidemarkt 11