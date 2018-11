Studie: Hund im Dating-Profil erhöht Match-Anzahl

Bei einem Experiment des Dienstleister „Webbox“ zeigte sich deutlich: Frauen und Männer können ihre Attrkativität auf Tinder erheblich steigern, wenn sie auf ihrem Profilbild einen Hund ablichten. Dazu wurden Fotos von Frauen sowie Männern mit und ohne vierbeinigen Liebling ins Netz gestellt. Das Ergebnis: Mit Hund am Foto bekamen Männer 75 Prozent mehr Nachrichten als ohne und doppelt so viele Super-Likes. Frauen ebenfalls doppelt so viele Super-Likes, doppelt so viele Matches wie ohne Hund und um sagenhafte 150 Prozent mehr Nachrichten.