Kämpfen wir gegen die Kälte!

Es ist kalt geworden! Mit Ihrer Hilfe können wir verhindern, dass heuer, im Jahr 2018 (!), Menschen in unserem Land frieren müssen. In Fällen wie jenem von Frau S. kann durch unsere Aktion geholfen werden. Aber nicht nur Eltern, auch Kinder können Freude spenden: Pro eingesandter Weihnachts-Zeichnung spendet Jolly Buntstifte für Kinder in Not.