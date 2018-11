Kaum Parasiten in Wiener Hundstrümmerln

Belastung „am Land“ höher als in der Stadt

Kot, der nicht vom Besitzer weggeräumt wurde, enthielt öfter Parasiten, als solcher, der in einem Sackerl den Weg in einen Mistkübel gefunden hat, berichten die Wissenschafter. "Dies könnte wohl mit einem unterschiedlichen Hygienebewusstsein der Hundehalter zusammenhängen", meint Hinney. Ob in einem Grätzel viele oder wenige Menschen und Vierbeiner leben, habe hingegen keine Auswirkungen auf die "Prävalenz", also die Häufigkeit von Parasiten im Hundestuhl. Je weiter man sich von der Hauptstadt wegbewegt, umso eher sind in den Hundeausscheidungen Schmarotzer, wie die Forscher herausfanden. Bereits im "periurbanen" Mödling im Süden von Wien sei die Parasitenbelastung bei den Hunden signifikant höher als in der City, und im "ländlichen" Wolkersdorf, das nördlich der Stadt liegt, habe man am meisten Würmer und Einzeller in den Fäkalien der Vierbeiner gefunden. Um die Ausbreitung von Parasiten zu vermeiden, solle man Hundekot schlicht und einfach ordnungsgemäß entsorgen, empfehlen die Wissenschafter. Damit würde man das Infektionsrisiko für Menschen und andere Tiere gering halten.