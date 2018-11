In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen bei Handy-Vertrag

Ein neues Handy mit einer Vertragsverlängerung bis Jänner 2020 hatte Peter G. aus Wien für seinen minderjährigen Sohn erworben. Was der Leser nicht wusste: Seine Ex-Frau hatte ebenfalls einen neuen Vertrag für den Sohn unterzeichnet. „Somit bestehen zwei Vertragsbindungen. Mein Sohn nutzt jedoch jene Rufnummer, für die seine Mutter bezahlt. Deshalb möchte ich die von mir abgeschlossene Bindung stornieren“, bat der Wiener die Ombudsfrau um Hilfe. Wir haben in diesem Fall Mobilfunkanbieter Drei um Überprüfung gebeten und eine gute Nachricht erhalten: In Kulanz wird die Vertragslaufzeit ausnahmsweise verkürzt.