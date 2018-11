E-Roller-Gipfel: Bessere Regeln für Stadtflitzer

Weniger Speed in Begegnungszonen

So gibt ein Betreiber bereits per App maßgebliche Infos zur Fahrsicherheit und zum richtigen Parken, drosselt auch die Geschwindigkeit in Begegnungszonen. Das soll künftig von allen Verleihfirmen übernommen werden, um Verwirrung beim Parken (es gab bereits 55 Beschwerden) künftig zu vermeiden. Die Landesverkehrsabteilung wird einen Leitfaden erstellen, in dem Ausrüstungsvorschriften (die Scooter gelten ja als Räder) detailliert aufgelistet werden.