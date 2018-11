Mordverdächtiger grinst bei Rückkehr an den Tatort

Am 10. November soll er Elfriede T. (75) in ihrem Keller in Rohrbach bei Mattersburg im Burgenland wegen Zierkissen mit mehreren Stichen ermordet haben - nun kehrte der 31-jährige Verdächtige an den Tatort zurück. Mit einem hämischen Grinsen im Gesicht stellte er die Attacke nach.