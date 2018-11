Trends aus dem Gefängnis im alltäglichen Leben

#Baggy-Hosen

Man liebt oder hasst sie, die Baggy-Pants. Angeblich stammt der Look aus US-Gefängnissen, in denen alle Häftling eine Einheitsgröße bekommen haben. Gürtel waren aus Sicherheitsgründen verboten, also hingen die Hosen bei manchen Häftlingen weiter runter. Besucher trugen die Hosen aus Solidarität schließlich genauso und so schwappte der Trend vom Gefängnis auf die Straße.