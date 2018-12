So lustig feiern die britischen Royals Weihnachten

Kirchgang und Truthahn

Am 25. Dezember steht in Sandringham ein Gottesdienstbesuch auf dem Programm, bei dem sich die Königsfamilie gemeinsam zeigt und Weihnachtswünsche entgegen nimmt. Herzogin Meghan hatte im Vorjahr ihren ersten Auftritt - da noch als Verlobte von Prinz Harry. Und auch in diesem Jahr werden wieder alle Augen besonders auf sie und ihren Babybauch gerichtet sein. Danach steht gegen zwei Uhr am Nachmittag wieder ein traditionelles Weihnachtsessen an.