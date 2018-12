Weihnachtsfreude fr Zwei- und Vierbeiner

„Seitdem ich Menschen kenne, liebe ich die Tiere.“ Das bekannte Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schoppenhauer spricht vielen aus der Seele. Eine neue Studie belegt diese Empathie nun auch. Wissenschaftler der renommierten Northwestern University legten 256 Personen einen erfundenen Zeitungsbericht vor, in denen ein Opfer von einem Baseballschläger bewusstlos geprügelt wurde. Der Verletzte war dabei entweder ein einjähriges Baby, ein 30-jähriger Erwachsener, ein Welpe oder ein sechs Jahre alter Hund. Danach wurde erfasst, mit wem die Probanden das meiste Mitgefühl hatten. Das Ergebnis war eindeutig: Hunde und Babys berührten die meisten.



Aber auch zu den zweitbeliebtesten Haustieren der Österreicher, den Katzen, gibt es spannende Erkenntnisse: Ihre Unabhängigkeit sowie ihr Egoismus ließen annehmen, sie hätten kein besonderes Interesse an Zweibeinern. Während ein misshandelter Hund noch um Zuwendung winselt, macht sich eine Katze aus dem Staub und bittet beim Nachbarn um Aufnahme. Mensch ist Mensch, für Katzen jedenfalls - so lautete bisher das Vorurteil, das Forscher aus Mailand jetzt wiederlegen konnten. In mehreren Tests, die eigentlich für Hunde ausgerichtet sind, untersuchten sie die Bindungsfähigkeit. Dabei zeigte sich, dass Katzen die Gefühle ihrer Besitzer wiederspiegeln. Gab sich der Mensch ängstlich, hatte auch die Katze Angst. Will der Besitzer kaum Kontakt, akzeptiert sie das. Aber sie ist zur Stelle, wenn der Mensch schmusen will. Doch ob Hund oder Katze - es sind einzigartige Lebewesen, die wir nicht missen wollen. Für alle Tierliebhaber und ihre pelzigen Freunde haben wir pünktlich zu Weihnachten Geschenkinspirationen, die garantiert für Freude sorgen.