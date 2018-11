Riesiges Hackschnitzellager ging in Flammen auf

Der 31-jährige Geschäftsführer einer Firma hatte am Donnerstag den Brand auf dem Lagerplatz in Pettenbach entdeckt. Insgesamt 20.000 m³ Hackgut und Faserholz waren dort deponiert. Einige auf Bodenhöhe gelagerte trockene Baumstämme sowie darüber liegendes Hackgut in noch unbekannter Menge dürften bereits vor einigen Tagen aufgrund von Selbstentzündung in Brand geraten sein. Der Geschäfstführer alarmierte sofort die Feuerwehr. Aufgrund der Größe des Haufens wurden schließlich alle sechs örtlichen Feuerwehren zum Löscheinsatz herangezogen. Die Brandbekämpfung war langwierig: Die Hackschnitzel mussten mit zwei Baggern auseinandergeräumt werden, um sämtlich Glutnester entfernen und ablöschen zu können. Verletzt wurde niemand.