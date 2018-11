Handspiel: Regeln sollen eindeutiger werden

Die Mitglieder des für die Fußball-Regeln verantwortlichen International Football Association Boards (IFAB) wollen bei der derzeit gültigen Handspielregelung nachbessern. Wie das IFAB nach einem Treffen in Glasgow am Donnerstag bekannt gab, soll in Zukunft präziser definiert werden, wann Handspiele vorliegen.