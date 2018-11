„Berühmte“ Geier-Dame Gundula verendet

Traurige Nachricht aus dem Salzburger Zoo: Am Mittwoch wurde auf einem Feld in der Nähe des Zoos die schwerverletzte Geier-Dame Gundula aufgefunden. Trotz tierärztlicher Intensivbehandlung kam jede Hilfe zu spät: Gundula verenedete in der Nacht zum Donnerstag an ihren Verletzungen.