Hi-Tech in Hallein: Neue Firma in Almbacharena

Die Wirtschaft floriert in Hallein: Auch den früheren Fußballplatz „Almbacharena“ hat die Stadt verwertet. Rund 1,5 Millionen Euro flossen so in die Stadt-Kassa. Drei Firmen haben sich eingekauft. Parade-Beispiel: Die Elektrofirma JES, die jetzt Baustart feierte. Die Gemeinde hat sich auch gegen Spekulanten abgesichert.