Was Finanzpolizei-Chef Lehner zur Aktenaffäre sagt

„OÖ-Krone“: Und der zweite Aspekt ist die sehr schädliche Signalwirkung auf andere potenzielle schwarze Schafe. Offenbar konnte man in Linz machen, was man will, es hing lange vom Zufall ab, ob man bestraft wird.

Lehner: Also, die Kontrollen sind ja immer fortgesetzt worden. Die Sanktion ist nur leider ausgeblieben. Das Problem in dem Bereich ist natürlich, dass wir teilweise Delikte haben, wie zum Beispiel beim Ausländerbeschäftigungsgesetz, bei denen es auf Wiederholungstäterschaften ankommt. Und bei denen auch öffentliche Auftragsvergaben davon abhängen, dass man eben unbescholten ist im Sinne des Gesetzes. Das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Da geht‘s jetzt nicht nur um irgendwelche Befindlichkeiten oder so was.