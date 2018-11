Heute startet der „Black Friday“ Rabatt-Feiertag

Weihnachtsgeschäft mitunter schwächer

Das Weihnachtsgeschäft, das 2017 in Salzburg mit 132 Millionen Euro zu Buche schlug, könne dadurch zusätzlich geschwächt werden. Von den 24 Millionen Euro Umsatz, die der „Black Friday“ im Bundesland gemeinsam mit dem am Montag anstehenden Einkaufstag „Cyber Monday“ lukriert, wird auch im Outletcenter in Wals mitgenascht: „Er ist zu einem unserer wichtigsten Tage geworden und stellt den Auftakt für das Weihnachtsgeschäft dar. Wir gehen von einem zweieinhalb bis dreimal so hohen Umsatz aus, als an gewöhnlichen Freitagen“, sagt Outlet-Manager Florian Went.