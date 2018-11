Achtung: Advent ist Hochsaison für Taschendiebe

Neun von zehn Taschendieben kommen mit ihrem Diebstahl also durch, wie die Grafik (siehe rechts) zeigt. Im Schnitt wurde in den letzten beiden Jahren in der Steiermark gerade einmal zehn Prozent der angezeigten Fälle aufgeklärt, während die Quote bei den Ladendiebstählen weit höher ist. Niedriger ist die Aufklärungsquote in der Steiermark nur noch bei den Fahrraddiebstählen, diese beträgt lediglich sechs Prozent.