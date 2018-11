Liwest hebt das Fernsehen auf eine neue Stufe

Das TV-Labor in der Liwest-Zentrale in Linz-Urfahr: In dem Raum mit vier verschiedenen Fernsehgeräten stellten Liwest-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter und Ocilion-Gründer Hans Kühberger das neue Produkt „Liwest läuft“ vor, das für das von Linz aus agierende Unternehmen eine „Wahnsinns-Weiterentwicklung“ darstellt, wie sie Gintenreiter nennt. „Wir haben damit nicht nur besseres Fernsehen, sondern ein völlig anderes - ein Fernsehprodukt für internet-affine Kunden und Internet-Fernsehen für TV-Kunden.“