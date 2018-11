Viele steirische Gebäude leuchten bald orange

Wie groß dieses Problem - gerade im privaten Bereich hinter verschlossenen Türen - zur Schande aller ist, verdeutlichte Bildungslandesrätin Ursula Lackner am Donnerstag. So wurden in den beiden Frauenhäusern in Graz und Kapfenberg im Vorjahr 173 Frauen und 222 Kinder betreut. In der Beratungsstelle des Frauenservice Graz gab es 3100 Beratungsgespräche.