Schlägerin Leonie erneut zu Haftstrafe verurteilt

„Es wäre schön, wenn Sie nicht mehr kommen würden“, so der Richter in Richtung der Jugendlichen auf der Anklagebank. „Ich geb‘ mein Bestes“, erwiderte die 18-Jährige grinsend, nachdem sie erneut zu einer Haftstrafe - drei Monate Gefängnis - verurteilt wurde. Die mittlerweile junge Frau ist strafrechtlich gesehen längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, hatte im Herbst 2016 für Schlagzeilen gesorgt, als sie einer 15-Jährigen einen doppelten Kieferbruch zufügte. Und auch am Donnerstag musste sich Leonie u. a. wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.