Winterdienst: Pflichten der Eigentümer

Pflichten der Eigentümer

Dabei ist es eine Pflicht der Eigentümer, die Gehsteige vor ihren Häusern bzw. Liegenschaften zu räumen. Im Ortsgebiet sind Gehsteige in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends in einer Breite von bis zu drei Metern von Schnee und Eis frei zu halten und zu bestreuen – so steht es in der Straßenverkehrsordnung. Ist kein Gehsteig vorhanden, ist ein Streifen von einem Meter Breite freizuschaufeln, selbst wenn der Weg kaum benutzt wird. Auch Schneewechten und Eisbildungen am Dach des Hauses müssen entfernt werden.