Wo die Toten zu Hause sind

In bunten und fröhlichen Bildern sind auf den folgenden Seiten die Wohnungen Gottes zu sehen und das, was in diesen Wohnungen geschieht: Wer zu Gott kommt, der wird mit offenen Armen empfangen. Alle Erinnerungen und Erfahrungen nehmen die Menschen mit in das Haus Gottes. Türen führen zu ganz verschiedenen Wohnungen, keine Tür ist versperrt. Durch eine Tür gehen die Mühseligen und Beladenen hinein, und drinnen nimmt Jesus ihnen ihre schwere Last ab. Erfrischt kommen sie wieder heraus. Durch eine andere Tür gehen alle, die Schuld auf sich geladen haben. Gott nimmt sie ihnen ab, und sie können wieder aufrecht gehen. Durch noch eine andere Tür gehen die Kranken, Gebrechlichen und Verletzten hinein. Gott wartet schon auf sie und macht sie gesund.



Auch für die Fröhlichen gibt es eine Tür, drinnen bekommen sie ein Musikinstrument, gehen wieder heraus, singen und spielen für die anderen und verbreiten Freude und Heiterkeit. Hinter einer anderen Tür wartet Gott auf die Weinenden, Verzweifelten und Klagenden. Gott wischt ihnen ihre Tränen ab, tröstet sie und macht ihr Herz wieder fröhlich. Es gibt auch eine Tür, durch die gehen all jene, die verbittert sind und mit geballten Fäusten gekommen sind. Gott legt auf sie seinen Segen und schenkt ihnen Frieden. In der Mitte des Hauses befindet sich ein großer, liebevoll geschmückter Saal, dort treffen sich dann alle, feiern mit Gott und Jesus ein großes wunderbares Fest.