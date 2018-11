Traurige Bilanz zum Tag der Kinderrechte

Danke für Ihre ehrlichen Worte! Ja, so ist das manchmal: Auch wenn man sich auf den Nachwuchs freut, so beginnt doch auch eine neue und, in vielfacher Weise, ungewisse Zeit. Doch das erste Baby zu bekommen bedeutet nicht nur, sich auf etwas Neues einzulassen, von dem Sie noch nicht genau wissen, wie es sein wird. Es heißt auch, Kontrolle und Sicherheit abzugeben, Gewohntes „loszulassen“ - und dies fällt vielen schwer. Es ist oft ungewohnt, wenn berufliche Anerkennung und Lob plötzlich wegfallen. Daher ist offen hinzuschauen, so wie Sie es machen, und sich damit auseinanderzusetzen ein erster, großer Schritt! Reflektieren Sie Ihren Bammel vor der neuen Lebensphase mit Ihrem Partner oder einer Freundin. Auch ein Tagebuch kann helfen, sich Themen weiter bewusst zu machen. Manchmal hilft ein Gespräch mit Kollegen, die schon aus der Babypause zurück sind. Loslassen klappt manchmal nicht von heute auf morgen - aber die Zuversicht wird immer weiter wachsen, Woche für Woche, wie Ihr Babybauch. Alles Gute!